VENETO – Viene aggredita da un uomo, la salvano i pompieri

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo, una squadra di pompieri di Venezia – Mestre, di rientro dalle operazioni di un incidente stradale nel Trevigiano, ha aiutato una ragazza che stava venendo aggredita da un uomo, salvandola dall’aggressore. I pompieri avevano notato la 20enne con le braccia alzate nella loro direzione, in un parcheggio vicino ad un sottopasso a Mogliano Veneto. Insospettitisi, i vigili sono arrivati giusto in tempo per scongiurare una violenza: i pompieri hanno infatti visto comparire un uomo che trateneneva la ragazza per il collo; l’aggressore è scappato poi, alla vista dei pompieri, che l’hanno però raggiunto e trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. La ragazza è stata assistita dai vigili del fuoco e poi presa in cura dai sanitari, mentre l’aggressore è stato preso in custodia e portato in caserma per essere sentito dai militari.