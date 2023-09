VENETO – Va a cercare i suoi cani ma si perde: ritrovata nella notte in montagna

Partita con la sorella per cercare i suoi due cani allontanatisi in una precedente passeggiata in Val Canzoi, una 61enne di Feltre (BL) è riuscita a ritrovarli su un versante scosceso, ma ha perso lei stessa l’orientamento non riuscendo più a rientrare. Ieri verso le 19.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Feltre, attivata dai Carabinieri, al cui numero era arrivata la richiesta di aiuto. Percorrendo il sentiero numero 806 che dal lago della Val Canzoi porta a Casera Cimonega, la donna aveva sentito i suoi due beagle abbaiare sul versante opposto. Si era separata dalla sorella, era scesa per poi prendere una traccia di cacciatori denominata Slavinaz. Da lì era salita ancora fino a ritrovarli. A quel punto però era talmente distante dal sentiero, da non riuscire più a orientarsi. Riuscita a trovare campo per lanciare l’allarme, messa in contatto con i soccorritori ha cercato di spiegare i suoi movimenti. Poi, dato che tutta l’area è sprovvista di copertura, il telefono non è stato più raggiungibile, nemmeno per risalire alle coordinate della posizione. Quindici soccorritori hanno iniziato a percorrere la sentieristica della vallata, chiamandola a voce e distribuendsi lungo tracce nei boschi. Solo dopo le 22.30 hanno fortunatamente scorto dei segnali luminosi provenire dal versante di fronte al loro. Le squadre sono quindi scese e risalite, finché, attorno alle 2.30 sono arrivate dalla donna. Un soccorritore la ha assicurata a sé con la corda, altri due hanno preso un cane a testa e lentamente hanno iniziato la discesa verso il sentiero Slavinaz. Da lì sono quindi tornate sulla strada, dove attendeva la sorella. L’intervento si è concluso verso le 5.30.