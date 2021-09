VENETO – Uomo si barrica in casa: zona isolata dai carabinieri

Notizia in aggiornamento. Un uomo di 57 anni si è barricato nella propria abitazione in via Oberdan a Montegrotto Terma.

Tensione nella zona dove sono arrivati i carabinieri, le squadre anti-terrorismo e un mediatore. Non sono note le intenzioni dell’uomo e non si sa ancora se sia armato. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, avrebbe ferito la moglie. La zona è stata isolata per sicurezza. Sul posto anche un’ambulanza del Suem.

Dovrebbe essere solo nell’abitazione, una villetta bifamiliare.