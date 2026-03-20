Blitz dei Carabinieri e del NAS: chiusi tre esercizi commerciali in zona Stazione, sequestrati 50 kg di alimenti e 9.000 euro di multa

Maxi operazione a tutela della salute pubblica condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza con il personale del NAS di Padova. Nei giorni scorsi, i militari hanno portato a termine una fitta campagna di controlli straordinari mirati ai pubblici esercizi “etnici” situati nell’area nevralgica della Stazione e di Campo Marzio.

Durante le ispezioni, l’attenzione si è concentrata in particolar modo su tre attività gestite da cittadini extracomunitari, dove gli ispettori hanno riscontrato condizioni allarmanti. Nello specifico, sono emerse gravissime ed evidenti carenze igienico-sanitarie e strutturali ed è stata rilevata anche una grave omissione nell’applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e la totale assenza di rintracciabilità degli alimenti.

Le Autorità Competenti hanno emesso un’ordinanza di sospensione per tutte e tre le attività commerciali. Il provvedimento è scattato non solo per la mancanza dei requisiti minimi igienico-sanitari, ma anche per la totale assenza dei titoli autorizzativi necessari per l’esercizio.

L’operazione nei tre locali ha portato alla sottoposizione a blocco ufficiale, con obbligo di immediata distruzione e smaltimento, di circa 50 kg di alimenti non tracciati: il valore della merce bloccata ammonta a circa 2.000 euro. Sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.000 euro.

L’azione di contrasto non si è limitata ai tre locali sospesi. Contestualmente, in questi giorni, il NAS

di Padova ha esteso le verifiche ad ulteriori 10 esercizi commerciali. Anche in queste attività sono

state riscontrate irregolarità, che hanno portato all’elevazione di ulteriori sanzioni amministrative pari

a 6.000 euro, dovute a carenze igienico-sanitarie e alla mancata attuazione delle procedure di

autocontrollo previste dalla legge.