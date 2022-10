VENETO – Un altro tedesco in parapendio finisce sugli alberi (da inizio anno una decina): salvato dal Soccorso Alpino

Borso del Grappa – Alle 10.30 circa la Centrale del Suem di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un parapendio precipitato tra il 7° e l’8° tornante della Strada Generale Giardino. Il 50enne tedesco, che era rimasto sospeso con la vela a oltre 20 metri di altezza tra i rami di due larici, è stato raggiunto con tecniche di tree climbing dai soccorritori, assicurato e calato al suolo. Come conseguenze per lui fortunatamente solo un’escoriazione al braccio. Sono circa una decina i tedeschi recuperati sugli alberi da inizio anno dal Soccorso Alpino