VENETO – Impressionante incendio in corso: a fuoco salumificio, dipendente si getta dalla finestra, è grave – Colonna di fumo visibile da chilometri

In aggiornamento

Aggiornamento ore 20 –

Dalle 15:30, i vigili del fuoco sono impegnati in Via Leonardo Da Vinci a Negrar per un devastante incendio, che ha coinvolto un salumificio: una persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo nero si è subito alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco accorsi da Verona, Bardolino, Caldiero, Vicenza e Padova con 4 autopompe, 4 autobotti, 2 autocisterne chilolitriche, un’autoscala, un mezzo antincendio aeroportuale e l’unità di comando locale, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 45 operatori, stanno operando per circoscrivere le fiamme. Il rogo sta interessando la quasi totalità dell’azienda di circa 25.000 mq. Sul posto personale dell’Arpav per le valutazioni di competenza. Si consiglia alle persone di rimanere all’interno delle proprie abitazioni.

Potenziato il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco con il richiamo del personale libero dal servizio, per fare fronte a tutte le emergenze.

Notizia ore 16 – Intervento in corso a Arbizzano, fra Negrar e Verona, da parte dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che stano devastando il salumificio Coati, in via Leonardo Da Vinci, già interessato da un incendio nel 2019. L’incendio è scoppiato poco dopo le 15. Sul quattro squadre di Verona con il supporto di unità da Vicenza. I dipendenti sono corsi fuori per mettersi in salvo ed uno di essi si è gettato da una finestra da 8 metri di altezza, riportando gravi ferite.

La Polizia Locale invita ad evitare la zona interessata dall’incendio.