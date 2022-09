VENETO – Turista australiana si ferisce in montagna

Alle 15.30 circa di giovedì 15 settembre è pervenuta la richiesta di aiuto da parte di un escursionista australiano, la cui moglie era scivolata lungo il sentiero numero 206, a un paio di chilometri da Rio Gere, e non era più in grado di proseguire per il dolore. La donna di 48 anni, che si trovava assieme al marito e a due figli al momento dell’incidente, è stata raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Cortina, che le ha immobilizzato un piede a seguito del probabile trauma alla caviglia riportato, per poi trasportarla al rendez vous con l’ambulanza.