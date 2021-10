VENETO – Turismo: un 2021 di ripresa, soprattutto per il mare

Fonte: Bollettino socio-economico della Regione Veneto

Dopo un 2020 con perdite elevate (-54,4% delle presenze), i primi sette mesi del 2021 mostrano una ripresa riassunta in un +38,4% degli arrivi e un +57,5% delle presenze rispetto all’anno precedente. Ovviamente il confronto con il 2019 non è ancora favorevole (-56% degli arrivi e un -46,3% delle presenze), ma si deve comunque rammentare che il 2019 era stato un anno eccezionale dal punto di vista dei flussi turistici. L’estate 2021 è iniziata bene e la stagione si sta prolungando grazie alle temperature miti e al contenimento della pandemia. A luglio si evidenzia il buon avvio per le destinazioni balneari: il +8% degli arrivi rispetto al 2019, deriva dalla forte crescita degli italiani (+46%) che compensa abbondantemente il -9,8% degli stranieri. Anche alle terme si registrano più arrivi di luglio 2019 (+7,6%), mentre al lago il numero di turisti pernottanti torna ai livelli pre-covid. In diversi casi la vacanza è più breve del consueto, cosicché le presenze non sono ancora le stesse di un tempo. Le città d’arte vedono a luglio un flusso raddoppiato rispetto a quello del 2020, ma che rappresenta ancora metà di quello pre-covid. Il volume di turisti si può considerare buono: nel complesso, il bimestre estivo conta quasi 17 milioni di presenze, contro i 23 milioni dello stesso periodo del 2019 (-28%).

ALBERGHI

Nel 2020 si registra un crollo importante delle presenze (circa 20 milioni di presenze in meno, -60,8%), a causa del lungo periodo di limitazione agli spostamenti e nonostante la possibilità di continuare l’attività anche durante il lockdown. Nel frattempo le strutture extralberghiere, rispetto al 2019 hanno registrato circa 19 milioni in meno (-48,9%). I primi 7 mesi del 2021, confrontati con lo stesso periodo del 2019 (anno record per il turismo veneto), vedono la perdita di altri 10 milioni di presenze per il comparto alberghiero (-56,7%) e di altri 8 per il complementare (-37,3%). Va sottolineato, però, il forte recupero rispetto al 2020: +34,1% per il comparto alberghiero e +75,8% per l’extralberghiero. Nei mesi estivi la situazione dell’offerta è molto prossima a quella pre-pandemia, soprattutto relativamente alla quota parte di strutture alberghiere aperte al pubblico (93% a luglio 2021 contro il 97% di luglio 2019). Anche l’occupazione delle camere sta migliorando: a luglio 2019 era del 67%, scesa al 36% a luglio 2020 e risalita al 57% a luglio 2021.