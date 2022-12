VENETO – Trovato con 30 grammi di coca e spray urticante: 32enne arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno arrestato un 32enne durante un controllo. L’uomo, senza fissa dimora, stava bivaccando nella zona delle ex piscine comunali di viale Colonnello Galliano assieme ad altri occupanti della zona. Nel giaciglio dell’uomo sono stati rinvenuti 33,8 grammi di cocaina, che secondo i militari erano destinati allo spaccio, visti anche i 430 euro in contanti in possesso del senza fissa dimora; inoltre, questi disponeva di una bomboletta di spray urticante, considerata un’arma.

Il 32enne è stato quindi arrestato; il giudice ha convalidato il provvedimento e rimesso in libertà l’uomo, in attesa del processo, previsto ad aprile.