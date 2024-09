VENETO – Sparita da due giorni: trovata morta

È stata trovata poco dopo le 17:15 di oggi la donna di 56 anni di Asolo di cui non si avevano più notizie dall’11 settembre. La donna è stata recuperata dai vigili del fuoco in un canale di drenaggio sotto il ciglio della strada di via Carreggiata ad Asolo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate nella giornata di ieri con l’applicazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura. Le ricerche sono state coordinate dall’unità di comando locale dove hanno operato i vigili del fuoco con gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso), personale del nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e i nuclei cinofili, anche della polizia di stato della guardia di finanza e del soccorso alpino. Diverse le squadre dei volontari di protezione civile.

Oltre 70 i soccorritori impegnati nei due giorni di ricerca.