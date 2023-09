VENETO – Tre feriti in montagna: due cadono con la bici

Questa mattina, allertata dalla Centrale del Suem verso le 9.30, una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore è salita al Rifugio Venezia, dove era arrivato autonomamente un escursionista che si era fatto male dopo essere caduto. Il 56enne di Pisogne (BS), che aveva un sospetto trauma alla gamba, è stato trasportato fino all’ospedale di Pieve di Cadore. Due gli incidenti in bicicletta. Verso mezzogiorno l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato lungo la strada che scende dallle Tre Cime di Lavaredo, per un 41enne tedesco che aveva sbattuto la testa, perso il controllo della bici, ed era assistito da una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Valutate le condizioni e prestate le prime cure, l’infortunato è stato trasferito sull’eliambulanza atterrata nelle vicinanze e decollata in direzione dell’ospedale di Belluno. Falco 2 è di seguito intervenuto sul Monte Padon, a 500 metri dal Rifugio, poiché, mentre con altre persone percorreva il sentiero in cresta in ebike, un 36enne svizzero era uscito dalla traccia di lato tra scalini rocciosi ruzzolando una ventina di metri, per fermarsi sul pendio erboso. Sbarcati in hovering, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno stabilizzato l’uomo per un probabile trauma al braccio e alla gamba. Imbarellato, il ciclista è stato imbarcato con un verricello di 10 metri e accompagnato a Belluno.