VENETO – Tragedia sfiorata sul Grappa: pilota polacca precipita con il parapendio

Attorno alle 13.30 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto sotto il decollo dei Tappeti, sul Monte Grappa, per una pilota di parapendio che, perso il controllo della vela, era finita tra gli alberi. Quattro soccorritori, assieme al personale sanitario del Suem di Crespano, hanno raggiunto il tornante della Strada Generale Giardino, dove stavano aspettando i compagni della 44enne, per guidarli fino al punto in cui si trovava, non distante da una malga. La donna, che era già a terra, aveva riportato escoriazioni sulle braccia ed è stata subito medicata sul posto, per essere poi accompagnata fino all’ambulanza per un controllo più approfondito, senza necessità di ricovero.