Veneto – Parapendio precipita: salvo il pilota

Verso le 14.30 di domenica la Centrale del 118 è stata allertata per un parapendio precipitato per circa cinque metri in fase di atterraggio, poco sotto il Rifugio Fredarola. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo si avvicinava in quad, l’elicottero di Pieve di Cadore arrivava nel punto indicato, senza però individuare nessuno. Il pilota, un 53enne della Repubblica Ceca, aveva infatti ripiegato la vela ed era salito da solo al Rifugio. Una volta atterrati, il personale medico lo ha raggiunto, valutandone le condizioni. L’uomo, che lamentava dolore alla schiena, è quindi stato imbarcato e trasportato a Belluno per i dovuti accertamenti.

