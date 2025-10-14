CRONACAVENETO
14 Ottobre 2025 - 10.04

Veneto – Parapendio precipita: salvo il pilota

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Verso le 14.30 di domenica la Centrale del 118 è stata allertata per un parapendio precipitato per circa cinque metri in fase di atterraggio, poco sotto il Rifugio Fredarola. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo si avvicinava in quad, l’elicottero di Pieve di Cadore arrivava nel punto indicato, senza però individuare nessuno. Il pilota, un 53enne della Repubblica Ceca, aveva infatti ripiegato la vela ed era salito da solo al Rifugio. Una volta atterrati, il personale medico lo ha raggiunto, valutandone le condizioni. L’uomo, che lamentava dolore alla schiena, è quindi stato imbarcato e trasportato a Belluno per i dovuti accertamenti. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Parapendio precipita: salvo il pilota | TViWeb Veneto - Parapendio precipita: salvo il pilota | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy