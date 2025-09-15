Veneto – Parapendio precipita subito dopo il decollo

Alle 11.30 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un parapendio precipitato subito dopo il decollo dal Rifugio Dolada e finito nel bosco un centinaio di metri più in basso. Mentre veniva attivato il Soccorso alpino dell’Alpago per eventuale supporto nelle operazioni, sul luogo dell’incidente è stato inviato Falco 2, atterrato in piazzola. Equipe medica e tecnico di elisoccorso sono scesi a piedi e hanno raggiunto il 40enne di Volpago del Montello (TV), assistito da diverse persone, che avevano nel frattempo recuperato la vela e hanno poi aiutato i soccorritori a spostare al di fuori della copertura arborea la barella, una volta prestate le prime cure. L’uomo, con un probabile trauma al bacino, è stato issato a bordo con un verricello di 20 metri e trasportato all’ospedale di Belluno.

