VENETO – Tragedia in famiglia: 56enne ucciso dal figlio a coltellate

Un uomo di 56 anni, Francesco De Felice, ex militare, residente a Vittorio Veneto, è stato colpito da una sbarra e accoltellato dal figlio di 24 anni, perdendo la vita. A dare l’allarme, poco dopo le 4.30, la moglie. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto e Treviso, insieme al personale del Suem 118. Il tutto sarebbe scaturito da una lite familiare. Il figlio Riccardo è stato trovato in stato confusionale sul pianerottolo di casa: il giovane è seguito da uno psicologo per un disturbo paranoico persecutorio nei confronti del padre e nei giorni scorsi era andato via di casa. Il padre era andato a riprenderlo e i due avevano avuto un diverbio. L’altro figlio della coppia vive all’estero.

Per il figlio è stata disposta ora una perizia psichiatrica: l’accusa è di omicidio volontario e per il momento resterà in carcere a Treviso. L’omicidio si è svolto con Riccardo che prima ha colpito il padre due volte con un attrezzo ginnico; quindi, vedendo che si muoveva ancora, le tre fatali coltellate.