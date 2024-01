VENETO – Torna in azione Fleximan: autovelox abbattuto nella Marca

Nuovo colpo di Fleximan (probabile che si tratti di più persone che hanno iniziato ad abbattere autovelox per imitazione dell’originario Fleximan) che ha colpito l’autovelox installato sul rettilineo della provinciale 667 (via Kennedy) a Vallà di Riese Pio X (Treviso). Sarebbe entrato in azione nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio. Si tratta di un dispositivo Red&Speed Evo L1, già al centro di polemiche in passato con numerosi ricorsi da parte di automobilisti sanzionati. Il palo di sostegno è stato tagliato alla base. Nel 2021, una sentenza del giudice di pace di Treviso, Luigi Rizzo, aveva dichiarato il rilevatore di velocità non omologato, accogliendo il ricorso di un automobilista.