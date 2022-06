VENETO – Terribile scontro auto-camion: muore ragazzo di 25 anni

Alle ore 6:50 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al km 114 tra lo svincolo tra Campagna Lupia e Camponogara (in provincia di Venezia) per lo scontro frontale tra un’auto e un camion: deceduto l’automobilista. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del giovane autista 25enne. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

La vittima è il 25enne Giacomo Zendron di Mira (Venezia) a bordo della Fiat Tipo coinvolta nello scontro. Per lui non c’è stato niente da fare.