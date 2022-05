VENETO – Terribile schianto tra due auto: sette feriti

Uno spaventoso incidente stradale, avvenuto poco prima dell’1.30 della notte tra venerdì e sabato, all’incrocio tra via Croce d’Oro e via San Michele, ha coinvolto una Peugeot 208 e una Fiat 500. La Peugeot è finita in un fossato che costeggia la carreggiata, mentre l’altro è rimasto sulla strada, semidistrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asolo e diverse ambulanze del Suem 118, che hanno portato gli occupanti dei due mezzi al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per le medicazioni.

Sette le persone coinvolte, tutte ferite ma per fortuna senza conseguenze. Quattro ragazze C.A., 21 anni, di Riese Pio X, B.G., 19, di Riese Pio X, B.S.., 19, di Riese Pio X, e Z.A., 19 anni, di Piombino Dese; tre ragazzi: B.G., 19 anni, di Asolo, B.M. e C.E., entrambi 20 anni, di Castelfranco Veneto.