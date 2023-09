VENETO – Tenta di soffocare la moglie con un sacchetto e la picchia davanti alla figlia: arrestato

Un uomo di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri di Albignasego per ordine del Gip di Padova, per le violenze inflitte per anni alla moglie. La donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo anni di maltrattamenti, percosse, insulti e vessazioni fisiche e psicologiche. L’uomo, con precedenti a suo carico, non aveva accettato la separazione. In un’occasione l’ha percossa con una scopa, in un’altra ha tentato di soffocarla con un sacchetto di plastica. La donna ha cercato rifugio da parenti fuori città, ma il marito l’ha comunque perseguitata. Fino alla denuncia e all’arresto