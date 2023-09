VENETO – Tedesco rimane appeso fra gli alberi dopo caduta con il parapendio

Intervento del Soccorso Alpino a Borso del Grappa (Treviso)

Attorno alle 12.20 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del Suem di Treviso, per un parapendio finito tra gli alberi, un centinaio di metri dopo il decollo dei Tappeti. Sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso nelle vicinanze, nella zona di Casera Girotto, l’elicottero di Treviso emergenza è volato a imbarcare due soccorritori per eventuale supporto nelle operazioni di recupero. Nel frattempo il tecnico di elisoccorso, raggiunta la pianta dove il pilota 62enne tedesco era sospeso, illeso, a una decina di metri dal suolo, lo aveva assicurato e calato a terra. I soccorritori si sono quindi spostati assieme al pilota in un prato, per poi risalire in hovering sull’eliambulanza ed essere trasortati a valle.