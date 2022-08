VENETO – Tamponato in bicicletta, 17enne perde la vita

La notte scorsa, un 17enne di Castelfranco Veneto (TV), Kevin Carraro, è morto dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente non lontano dall’abitazione della vittima.

Alla guida dell’auto un uomo residente in un comune vicentino. Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe stata tamponata mentre procedeva nella stessa direzione assieme ad un gruppo di coetanei e ha perso la vita sul colpo. Il giovane avrebbe fatto 18 anni domenica; si tratta dell’undicesima vittima stradale dell’estate della Marca. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi, mentre la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo. Il conducente non sarebbe risultato ubriaco o in stato di alterazione; ora bisogna accertare se la dinamica sia stata quella di un normale tamponamento, visto che i mezzi procedevano nella stessa direzione, o se c’era qualcosa di anomalo nella guida della bicicletta da parte della vittima.