VENETO – Tamponamento tra Tir in A4: feriti 2 autisti (FOTO)

Grave incidente in autostrada A4 al km 439.5 tra BIVIO A4/A28 e San Stino di Livenza direzione Venezia: 2 feriti.Nel sinistro sono rimasti coinvolti 5 mezzi pesanti. Chiuso anche l’allacciamento A28/A4 in direzione Venezia. Nell’impatto uno degli autoarticolati ha sbattuto contro la barriera di sicurezza centrale. A causa dell’urto la barriera è terminata nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta (dir.Ts). Proprio a causa di questa ostruzione si registrano code anche nella direzione opposta da San Doná al Nodo di Portogruaro.I pompieri arrivati da San Donà, Portogruaro e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi e non senza difficoltà con l’utilizzo di divaricatori, cesoie, martinetti idraulici estratto uno degli autisti, rimasto incastrato nella cabina del mezzo. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale, come anche l’altro autista.