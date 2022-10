VENETO – Picchia donna al volto per rapinarla: 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni, a Verona, è stato arrestato per rapina. Il soggetto, nella serata di mercoledì, si sarebbe avvicinato ad una donna che camminava in via Valverde, per poi colpirla ripetutamente al volto al fine di impossessarsi del suo cellulare e scappare in direzione di piazza Santo Spirito. La sua fuga è durata poco: la segnalazione di una testimone agli agenti delle Volanti ha permesso di individuare il malvivente poche decine dopo. Inutile il tentativo di fuga: il giovane è stato preso e poi denunciato una volta portato in tribunale per il rito per direttissima.