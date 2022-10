VENETO – Sparisce senza dare notizie di sé: 75enne ritrovata nella notte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 3.30 di questa notte, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è stato attivato per cercare una 75enne di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, allontanatasi nella notte senza più dare notizie di sé e preoccupando la sua famiglia. Iniziata la perlustrazione su boschi e zona collinare, la donna è stata ritrovata intorno alle 6 del mattino nella casa di alcuni parenti cui era riuscita a rivolgersi. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario per accertamenti e l’allarme è rientrato.