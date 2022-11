VENETO – Spacca una vetrina con un sasso in pieno centro: arrestato

Nella notte tra sabato e domenica, davanti a un negozio di abbigliamento in via Mazzini, a Verona, un uomo ha commesso degli atti di vandalismo in piena notte, provocando diversi danni: un cestino dei rifiuti divelto e, soprattutto, una vetrina mandata in frantumi da una pietra delle dimensioni di un mattone, anche se molto più pesante. L’uomo avrebbe cercato di fare la classica spaccata alla vetrina del negozio, in una strada che però anche la notte risulta molto trafficata a piedi. Immediato quindi l’allarme alle forze dell’ordine. L’autore della spaccata ha provato a fuggire verso piazza delle Erbe, ma sul posto si sono precipitati gli agenti di Polizia che lo hanno arrestato.