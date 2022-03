VENETO – Sorpreso mentre ruba alcolici, prende a pugni guardia di sicurezza e scappa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aveva cercato di rubare delle bottiglie di superalcolici; poi, una volta scoperto, si era dato alla fuga, spintonando e colpendo con dei pugni l’addetto alla sicurezza. Il colpevole del fatto ancora non è stato rintracciato, ma le indagini sono in corso.

I fatti risalgono a domenica 20 marzo: al supermercato Alì di via San Michele, a Casale sul Sile, un cliente ha cercato di rubare alcune bottiglie, nascondendole nello zaino. Una volta scoperto dal sistema di antitaccheggio, il ladro ha cercato di fuggire lasciando la refurtiva sul posto. Ha quindi spinto e preso a pugni l’addetto alla sicurezza, che fortunatamente non ha riportato lesioni. Ora le indagini dei carabinieri sono in corso e si spera che il sistema di videosorveglianza riesca a fornire elementi utili al riconoscimento dell’aggressore.