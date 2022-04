VENETO – Sorpresi mentre scassinano auto: arrestati due ventenni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Due cittadini di circa 20 anni, di origini albanesi, sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì dagli agenti delle volanti della polizia di Treviso. Il raid è avvenuto lungo viale Brigata Marche: i due sono stati sorpresi mentre scassinavano auto. Uno dei due faceva da palo, mentre l’altro, armato di cacciavite, forzava le portiere. I due sono stati sorpresi da una pattuglia di passaggio: gli agenti, visti gli strani movimenti dei malviventi, hanno arrestato i due, che ora si trovano ai domiciliari. Processati venerdì per direttissima, avevano in tasca una refurtiva per poche decine di euro.