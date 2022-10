VENETO – Soccorso Alpino allertato per un’escursionista infortunata, ma lei non c’è più￼

Attorno alle 15.20 la Centrale del 118 è stata allertata da un gruppo di persone tedesche, che si erano imbattute in un’escursionista a terra a seguito di una caduta, con un trauma al ginocchio, nella zona di Forcella Lavaredo. La donna straniera, che si trovava assieme al marito, aveva chiesto alla comitiva se poteva allertare i soccorsi, dal momento che sul luogo non c’era copertura telefonica. Il gruppo si era incamminato, lanciando l’allarme appena possibile, per poi attendere una squadra del Soccorso alpino di Auronzo al Rifugio Auronzo. I soccorritori sono tornati assieme a uno dei chiamanti sul luogo dove aveva incrociato l’infortunata, che era stato anche fotografato per una migliore identificazione. Ma una volta sul posto, la squadra non ha più trovato nessuno. I soccorritori hanno controllato la zona circostante, interrogando le persone incontrate nel tragitto, e sono rientrati per diverse varianti di sentiero, senza però vedere l’infortunata. La donna deve essere quindi tornata a valle in autonomia assieme al marito.