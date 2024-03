VENETO – Si immergono nel laghetto e non riescono a risalire: soccorsi tre sub, uno è gravissimo

Probabilmente a causa di un improvviso malessere, i tre subacquei non sono riusciti a risalire dallo specchio d’acqua in cui si erano tuffati, un laghetto artificiale a Castello di Godego profondo circa 30 metri, una ex cava che ospita anche la Baita al Lago. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo mezzanotte, lungo via Pagnana a Villarazzo di Castello di Godego. Il gruppo è stato soccorso da personale medico e infermieristico del Suem 118 e dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. La difficoltà di risalire sembra sia stata dovuta alla velocità di risalita dei tre.

Attualmente, un uomo di 60 anni proveniente da Bussolengo, in provincia di Verona, è ricoverato in condizioni molto gravi presso l’ospedale di Marghera, in camera iperbarica. Gli altri due subacquei, un uomo di 28 anni di Verona e un uomo di 44 anni proveniente dalla provincia di Vicenza, hanno subito ulteriori accertamenti medici presso una struttura specializzata a Torri di Quartesolo, ma sembrano essere fuori pericolo.