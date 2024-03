VENETO – Si fa male ad un piede: bloccata nel sentiero degli scalpellini

Attorno a mezzogiorno e mezza il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per recuperare una escursionista, che non era più in grado di camminare a seguito di un infortunio al piede. La 27enne di Pove del Grappa (VI), aveva infatti riportato un probabile trauma alla caviglia, quando il ciglio del Sentiero degli scalpellini, che stava percorrendo, aveva ceduto all’improvviso e lei era caduta. La ragazza aveva inizialmente ripreso a camminare, costretta però poi a chiamare la madre perché il dolore non le permetteva di proseguire. Dopo aver cercato di rientrare autonomamente, è stato inevitabile chiedere aiuto al 118. Una squadra ha raggiunto l’infortunata, le ha prestato le prime cure, immobilizzandole il piede, e l’ha caricata sulla barella. I soccorritori hanno quindi trasportato la ragazza fino alla strada per poi affidarla all’ambulanza.