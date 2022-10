VENETO – Si dà alla fuga su una moto rubata: 18enne arrestato

Ruba una moto e cerca di darsi alla fuga, pur avendo un minore al posto del passeggero, ma nonostante le manovre azzardate l’improvvisato centauro non ha seminato le gazzelle dei carabinieri, che l’hanno arrestato.

Succede a Verona, nel pomeriggio di martedì, quando i militari della radiomobile hanno cercato di fermare il motoveicolo in via Roveggia. Il giovane si sarebbe dato alla fuga a forte velocità e per due chilometri la moto sarebbe sfuggita ai militari, compresa una parte percorsa contromano e un semaforo rosso bruciato.

Non è bastato a seminare i carabinieri, così il giovane avrebbe cercato la fuga a piedi, venendo poi individuato e fermato mentre cercava di nascondersi in un garage privato. Una volta fermato, i carabinieri hanno capito che la moto era stata rubata in città lo scorso 3 ottobre; il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era anche senza patente. Così, è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il 27 marzo si terrà l’udienza, in cui dovrà rispondere anche per ricettazione.