VENETO – Si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco: 21enne gravissimo

Nella serata di ieri, in via della Pace, a Cornuda, un giovane di 21 anni, da tempo affetto da problemi psichici e per questo motivo seguito da Ulss 2 e Comune, si è cosparso di liquido infiammabile nel mezzo della strada per poi darsi fuoco. A chiamare i soccorsi due ragazze che hanno assistito alla scena e a cercare di dare una mano al giovane. Questi, diventato subito una torcia umana, è stato gettato a terra e spento, prima di essere soccorso da 118, carabinieri e vigili del fuoco, per poi essere trasportato all’ospedale di Montebelluna e trasferito al reparto Grandi Ustionati di Padova. Ancora ignote le cause del folle gesto, che gli è costato diverse ustioni di terzo grado su tutto il corpo.