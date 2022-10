VENETO – Si calano da un lucernario e saccheggiano centro commerciale

Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di malviventi ha preso di mira il centro commerciale Conè di Conegliano, in via San Giuseppe, saccheggiando un negozio di casalinghi, uno di abbigliamenti, un ristorante e un centro benessere. Il colpo ad opera di un gruppo di ladri acrobati, che si sono calati da un lucernario, eludendo i sistemi di allarme. All’interno sono stati rubati prodotti per circa 6 mila euro. Ora indagano i carabinieri, che nella mattinata di lunedì hanno effettuato il sopralluogo. Non si esclude che i ladri venissero da fuori Treviso.