VENETO – Servita pizza con bestemmia a Caorle, pizzaiolo licenziato

“Solo in Veneto poteva accadere” qualcuno dirà. Ed in effetti solo in Veneto è accaduto, a Caorle. Qualche giorno fa il cliente di una nota pizzeria della località balneare veneziana aveva ordinato una pizza con brie, mozzarella, petto d’oca e panna. Il pizzaiolo, probabilmente per fare una goliardata, ha utilizzato la panna per scrivere una bestemmia. Quanto accaduto è emerso dopo che il cliente ha pubblicato la foto su Tripadvisor, come recensione della nota pizzeria, tre giorni fa, apponendo il voto minimo (una stella).

Ha scritto: «Abbiamo ordinato due pizze. Sulla mia pizza, però, il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna la frase Dio ***, sì proprio quella. Tutto il resto non lo descrivo. Titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto». Ha aggiunto: “Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato neanche di offrire un caffè”. Il titolare, messo alla berlina da web, avrebbe licenziato il pizzaiolo. Sempre secondo il titolare, l’autore del gesto starebbe attraversando un periodo particolare da punto di vista personale. Si è scusato ed ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto.