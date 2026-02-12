Veneto – Pizze e cocaina a domicilio: arrestato pizzaiolo

Gli agenti della Guardia di finanza di Padova hanno arrestato un pizzaiolo che aveva allargato il proprio giro d’affari aggiungendo alla consegna a domicilio anche la possibilità di ricevere quantitativi considerevoli di cocaina direttamente a casa. Il commercio è finito improvvisamente l’altra sera quando gli uomini del tenente colonnello Emanuele Chiètera hanno bloccato il commerciante con 40 grammi di cocaina addosso e una consistente somma di denaro contante. Alla vista dei finanzieri, l’uomo ha anche tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto ed identificato.

Da una successiva perquisizione nel magazzino della pizzeria i finanzieri hanno scovato altri 600 grammi di droga, in parte in “panetti” ed in parte già confezionati per le future consegne.

L’uomo, di nazionalità tunisina, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed associato presso la Casa Circondariale di Padova, a disposizione dell’A.G..Il locale, intestato alla moglie dell’indagato, è stato posto sotto sequestro. .ANSA VENETO