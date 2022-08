VENETO – Sequestrata una tonnellata di vongole pescata illegalmente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel fine settimana appena trascorso, la Guardia di Finanza di Chioggia, Sezione Operativa Navale, hanno sequestrato più di un milione di vongole veraci, frutto di battute di pesca notturne in zone precluse e pronte per essere commercializzate, rivendendo allo stesso tempo macchinari e utensili utilizzati per la vaglia tura del pescato.

L’indagine è iniziata quando i militari hanno individuato, nel territorio di Chioggia, un magazzino originariamente destinato a deposito, scoprendovi all’interno un centro di lavorazione e spedizione di molluschi bivalvi. L’attività era sprovvista di qualsiasi autorizzazione nei termini di legge e dei requisiti igienico sanitari richiesti per la tipologia di insediamento produttivo. Nel magazzino c’erano 540 kg di vongole.

Nei giorni seguenti, le Fiamme Gialle hanno intercettato nei canali di Chioggia un natante, che trasportava 685 kg di vongole veraci. I molluschi, frutto verosimilmente di una battuta di pesca notturna, erano privi di documentazione sanitaria che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità- La partita è stata posta a sequestro.

Gli episodi diventano frequenti, soprattutto nel periodo estivo, dove la domanda di prodotto aumenta considerevolmente in conseguenza della presenza in città dei turisti che, ignari, potrebbero diventare consumatori di prodotti ittici potenzialmente dannosi alla salute.