VENETO – Scontro nel Padovano: due feriti

Poco dopo le 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittorio Veneto a Villa del Conte per un frontale tra due autovetture: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed collaborato ai soccorsi dei due uomini, che sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.