VENETO – Scontro fra due tir e due auto: tre persone ferite (VIDEO)

Da poco dopo le 9:00 di lunedì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SS 16 al km 31+300 a Stanghella (PD) per un incidente stradale tra due autoarticolati e due auto: tre feriti. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con quattro automezzi, tra cui l’autogrù e 12 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso alle persone coinvolte. Un autoarticolato e un’auto sono finiti sotto il piano stradale. Feriti i due conducenti delle auto e l’autista del mezzo pesante finito fuoristrada. Le tre persone coinvolte sono state stabilizzate dal personale sanitario del Suem e trasferite in eliambulanza e ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata. Ancora in corso le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco per il recupero dei mezzi.