VENETO – Scontro fra camion e furgone: muore autista di 20 anni

Alle 11:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SR 348, a Quero Vas per un incidente tra un autoarticolato e furgone: deceduto l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da Feltre e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza, i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte del giovane autista del furgone. Si tratta di Stefano Salvatore, 20enne residente a Mogliano Veneto. A bordo del camion un autista bosniaco, che ha riportato solo qualche contusione. La circolazione è al momento bloccata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi.