VENETO – Scontro fra auto e furgone: muore un uomo

Grave incidente lunedì 15 gennaio lungo la Strada Regionale 308 (Strada del Santo), in territorio di Cadoneghe (Padova) all’altezza della frazione Bragni. In base alle prime informazioni un’automobile e un furgone si sono scontrati in direzione Castelfranco per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Il bilancio è di un morto (un uomo di 66 anni alla guida del furgone) e di due feriti, entrambi trasportati in ospedale e che non sarebbero in pericolo di vita.

Gravi disagi alla viabilità, rimasta bloccata per ore.