VENETO – Scompare durante un bagno di notte: 29enne ritrovato vivo dopo 9 ore in mare

Nelle prime ore di domenica, un ragazzo di 29 anni di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, è rimasto disperso in mare mentre faceva un bagno notturno con gli amici. Dopo nove ore, è stato ritrovato dai soccorsi al largo, ancora vivo.

Protagonista di quest’avventura Mattia Veronese, abitante del luogo, che all’una di notte aveva deciso di fare il bagno assieme ad alcuni amici, entrando in acqua dalla spiaggia di Barricata. Non essendo rientrato, gli amici hanno dato l’allarme, dando il via alle ricerche da parte della Capitaneria di porto di Chioggia e dei Vigili del Fuoco.

Il giovane è stato ritrovato circa cinque chilometri a sud intorno alle dieci di mattina. Il disperso si era aggrappato a degli scogli a largo di Santa Giulia, dove è rimasto per circa nove ore. Dopo essere stato trovato è stato portato all’ospedale di Chioggia per accertamenti.

Il ritrovamento è stato effettuato dall’elicottero “Drago 149”, dei Vigili del fuoco. Il giovane era sotto choc ma cosciente ed è stato caricato con un verricello. Ad intervenire, il corpo dei vigili del fuoco di Adria (RO) e i sommozzatori di Vicenza assieme agli specialisti Sapr. In supporto la Capitaneria di Porto e un elicottero Sar dell’Aeronautica militare, che ha sorvolato la zona per oltre due ore, dalle ore 5.00 alle 7.00.