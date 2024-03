VENETO – Scialpinista 74enne si ferisce: recuperata dal Soccorso Alpino – Parapendista rimane appeso sugli alberi

Falcade (Belluno), 25 marzo – Attorno alle 12.40 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato verso la Forca Rossa, sopra Passo San Pellegrino, dove una scialpinista che stava scendendo assieme al marito aveva riportato la sospetta distorsione di un ginocchio. La 74enne di Milano, che era assistita da altri sciatori di passaggio, è stata raggiunta da equipe medica e tecnico di elisoccorso, sbarcati in hovering nelle vicinanze. Caricata in barella, l’infortunata è stata issata a bordo con un verricello di 15 metri e trasportata all’ospedale di Agordo.

Borso del Grappa (Treviso), 25 marzo – Questa mattina verso le 9.45 l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa, per un parapendio precipitato tra gli alberi nella zona di Semonzo. Individuata la vela, con un verricello di 30 metri è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso che ha raggiunto il luogo dove il pilota, un norvegese di 47 anni, si trovava sospeso a 10 metri da terra, per fortuna incolume. Nel frattempo l’elicottero è sceso a caricare due soccorritori della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni. Il pilota è stato quindi avvicinato con tecniche di treeclimbing, assicurato e calato al suolo.