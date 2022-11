VENETO – Schianto tra tre automobili: un ferito

Questa notte, poco prima delle 3 del mattino, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si è verificato uno schianto tra tre automobili in via Balla a Campodoro. Nell’incidente, una persona è rimasta ferita ma non risulta in pericolo di vita, anche se il Suem ha preferito portarla in ospedale. Tra le ipotesi degli inquirenti sulle cause dell’incidente, un sorpasso azzardato o forse l’eccessiva velocità. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino alle 5.

