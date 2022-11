Violento scontro nella bretella che collega l’autostrada A13 con la A4 a Padova nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto in direzione Venezia non lontano dal casello di Padova Zona Industriale. Coinvolti un furgone e un camion fortunatamente senza conseguenze per gli autisti, ma il traffico è letteralmente in tilt nei tratti interessati e nelle arterie afferenti della zona Padova Est