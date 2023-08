VENETO – Salvataggi in montagna: 33enne scivola e si fa male, gli amici lo lasciano da solo

Belluno, 25 – 08 – 23

Attorno a mezzogiorno l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul tratto finale della Ferrata di Punta Anna, dove un 33enne di Roma, che stava salendo con tre amici, era scivolato riportando botte ed escoriazioni. L’escursionista, che non aveva l’imbrago, ma un cordino legato con un moschettone, è stato recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso e trasportato alla piazzola di Cortina. All’arrivo dell’elisoccorso, gli amici erano andati via, lasciandolo da solo.

Alle 13.20 circa la Centrale del 118 è stata contattata da un escursionista uscito fuori via, mentre stava percorrendo la normale che sale al Piz Popena. Messo in contatto telefonico con il Soccorso alpino di Auronzo, al 47enne di Godega di Sant’Urbano (TV) sono state date indicazioni per tornare sull’itinerario corretto. Poco dopo l’uomo ha però richiamato che non riusciva a trovare la via ed è stato recuperato con un verricello dall’elicottero e lasciato a Misurina. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Alle 14.30 circa una squadra del Soccorso alpino di Agordo è partita in fuoristrada in direzione del Rifugio Vazzoler, dove si trovava una 44enne di Malnate (VA), che si era sentita poco bene mentre saliva con la famiglia da Capanna Trieste. La donna è stata accompagnata all’ospedale per i dovuti controlli.