VENETO – Rubano in libreria e aggrediscono commessa, due minorenni denunciate

Due minorenni sono state denunciate dalla polizia per tentata rapina. Succede in via della Repubblica a Treviso, dove le due ragazzine hanno cercato prima di mettere a segno un furto, quindi hanno aggredito una commessa, colpendola con un pugno al volto. Entrambe sono studentesse.

L’episodio poco prima delle 10, quando la Questura di Treviso è stata contattata da una commessa, la quale ha riferito di un furto in corso da parte delle ragazze. Le due sono state identificate subito, dopo che erano state sorprese dall’addetta mentre cercavano di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento per un valore di 100 euro. Nel tentativo di fuggire, una delle due ragazze ha colpito con un pugno violento la commessa, prima che gli agenti la fermassero. Le due minori sono state denunciate per tentata rapina impropria e sono state riaffidate ai genitori.