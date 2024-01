VENETO – Rottweiler senza guinzaglio e museruola morde un giovane: denunciato il proprietario

Il proprietario di un cane, lasciato libero senza guinzaglio in un campo, è stato denunciato per lesioni personali colpose dopo che un giovane, mentre portava a spasso la sua cagnolina, è stato attaccato da un Rottweiler, finendo in ospedale. L’incidente è avvenuto il 3 gennaio a Ponte San Nicolò, in via Ilaria Alpi.

Il giovane, mentre passeggiava con la sua cagnolina, è stato morso al braccio dal Rottweiler di grossa taglia, che si trovava senza guinzaglio e museruola nell’area verde circostante. Vedendo il Rottweiler avvicinarsi alla sua cagnolina, il giovane l’ha immediatamente alzata in braccio per proteggerla. Il grosso cane ha continuato l’attacco, mordendo il giovane, che è stato salvato solo dall’intervento del proprietario del Rottweiler. Il giovane, agitato e ferito, ha cercato cure al pronto soccorso per le ferite riportate all’arto. Il giorno seguente si è recato dai carabinieri di Ponte San Nicolò per presentare una querela. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di identificare il padrone del Rottweiler, un uomo di 47 anni.