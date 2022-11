VENETO – Rissa tra due donne alla sala-slot: finiscono in ospedale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri di Treviso sono intervenuti in una sala slot di Preganziol dove due donne, una 37enne marocchina e una 28enne del posto, erano state protagoniste di una violenta rissa in una sala slot. La 37enne, in evidente alterazione psico-fisica, si era lanciata contro l’altra, colpendola con calci e pugni e minacciandola con un coccio di vetro di bottiglia, strappandole l’orecchino.

Entrambe le donne sono finite in pronto soccorso: la più giovane ha riportato contusioni facciali, lesioni a gambe e braccia e una ferita al lobo dell’orecchio. Qualche contusione al volto per la 37enne. Ora, dopo che i militari hanno messo a conoscenza l’autorità giudiziaria, spetterà a questa stabilire l’esito della vicenda da un punto di vista giudiziario.