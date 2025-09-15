CRONACA
15 Settembre 2025 - 13.24

Veneto – Recuperato su una ferrata escursionista ferito

REDAZIONE
Questa mattina verso le 10 la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista che si era fatto male, poco dopo aver attaccato assieme a un amico la Ferrata Fusetti al Sass de Stria. Il 73enne di Milano, che si trovava una decina di metri sopra l’attacco, aveva infatti riportato la sospetta lussazione di un’anca. Falco 2 ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso, il medico e l’infermiere che sono risaliti sul tratto attrezzato e hanno raggiunto l’infortunato. Stabilizzato e caricato in barella direttamente in parete, l’uomo è stato verricellato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno. 

