VENETO – Recuperati in montagna un escursionista esausto e una ciclista anziana caduta dalla mountain bike

Nel primo pomeriggio l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato lungo il tracciato della Ferrata delle Trincee sul Padon, per un escursionista sfinito non più in grado di procedere. Il 61enne tedesco, che si trovava con altre 3 persone, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso sbarcato in hovering e poi recuperato con un verricello di 10 metri. Per gli accertamenti del caso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cortina.

Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è intervenuta, attorno alle 15.30, in supporto all’ambulanza lungo la pista ciclabile Cortina – Dobbiaco per una 78enne di Arco (TN), caduta dalla propria mountain bike a pedalata assistita. La donna, che era ruzzolata alcuni metri riportando un sospetto trauma alla caviglia in località Fiames, è stata imbarellata e sollevata sulla strada, per essere poi trasferita sull’ambulanza partita in direzione dell’ospedale.